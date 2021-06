Fivers deklassieren Meister Hard

Meister HC Hard ist in der Handball-Liga-Austria gegen Tabellenführer Fivers Margareten in ein Heimdebakel gelaufen. Die Vorarlberger mussten sich gegen den langjährigen Titelrivalen am Freitagabend mit 23:35 (8:17) geschlagen geben. Die Fivers beendeten den HLA-Grunddurchgang damit mit 17 Siegen und einer Niederlage, die sie Ende November in Bregenz kassierten.

Die Wiener führten bereits zur Pause deutlich und bauten den Vorsprung danach nach Belieben aus. Die von Verletzungssorgen geplagten Harder leisteten sich eine Vielzahl an technischen Fehlern. "Heute hat es hinten und vorne nicht gestimmt", sagte HC-Coach Markus Burger. Fivers-Jungstar Nikola Bilyk, der die Partie als Bester mit neun Treffern beendete, machte hingegen die Ambitionen der Gäste deutlich: "Wir haben hier schon oft verloren und wollten zeigen was wir drauf haben."

Als Zweiter geht Bregenz nach einem 32:25 gegen den HC Linz ins Anfang Februar startende Frühjahr. Die Vorarlberger machten in Oberösterreich mit einem Zwischenspurt nach der Pause alles klar. Krems schlug Westwien auswärts mit 31:28 und schob sich damit vor Hard auf Platz drei. Schwaz tat mit einem 37:27 gegen Bruck das seinige, um noch auf Rang fünf zu rutschen. Am Samstag könnte Leoben gegen Bärnbach/Köflach den letzten Platz im Oberen Play-off aber wieder zurückerobern.