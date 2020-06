Handball: Innsbruck will Revanche

So sehr die unglückliche 23:25-Niederlage im Semifinal-Hinspiel in Krems auch schmerzte, sie machte den Innsbrucker Handballern auch Lust auf mehr.

"Weil wir gesehen haben, dass wir auf Augenhöhe spielen können", sagt HIT-Coach Stefan Öhler vor dem zweiten Match der Best-of-3-Serie in Innsbruck-Hötting-West am Mittwoch (20.20 Uhr, live in ORF Sport +).

Schon die ganze Saison liefern Krems und HIT einander einen Schlagabtausch, in den bisherigen fünf Duellen haben die Tiroler dem Titelanwärter aus Niederösterreich immerhin bereits einen Sieg und ein Remis abtrotzen können.