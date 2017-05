Handball: Hard gewinnt das erste Finale gegen die Fivers

Der fünffache Meister HC Hard gewann am Donnerstag das erste Match der Finalserie in der Handball Liga Austria (HLA) gegen die Fivers Margareten 27:26 (15:13). Damit haben die Vorarlberger am Sonntag (20.20 Uhr, live ORF Sport +) in Wien im „best of three“-Vergleich die Chance auf ihren ersten Titelgewinn seit 2014/15. Die Fivers sind jedoch seit mehr als zwei Jahren daheim unbesiegt.

Erstes Finalspiel der „best of three“-Serie:

HC Hard - Fivers Margareten 27:26 (15:13).

Topscorer: Schlinger 5/3, Schmid, Knauth und Zeiner je 4 bzw. Ziura 7/3, Martinovic 7

2. Match am Sonntag in Wien; evtl. nötiges drittes Match am Freitag, 2. Juni in Hard (jeweils 20.20 Uhr, live ORF Sport +)