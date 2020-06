Fivers fordern Hard

Es war das prägende Duell im österreichischen Handball in den vergangenen Jahren: Hard gegen die Fivers aus Margareten. Die beiden Teams standen einander seit 2012 in sieben Finalduellen gegenüber, darunter zuletzt je zwei Mal im Liga- sowie im Cup-Endspiel. Damit ist im Cup nun einmal Schluss. Denn schon am Dienstag, kommt es im Achtelfinale zum Duell – die Fivers empfangen die Vorarlberger in der Hollgasse (20 Uhr).

"Wir sind gar nicht so unglücklich über das Los", sagt Fiver Christoph Edelmüller. "Hard ist im Achtelfinale vermutlich einfacher zu knacken, als etwa in einem Cup-Final-Four in der eigenen Halle."