Handball-EM live: Österreich droht Niederlage zum Abschied

Es ist für Österreichs Handball-Männer der letzte Akt der Heim-EM. Im siebenten Spiel innerhalb von 13 Tagen bekommt es die Auswahl von Ales Pajovic am Mittwoch-Abend mit Weißrussland zu tun. Gegen den formal schwächsten und wenig glamourösen Gegner in Hauptrundengruppe I will man die letzten Kräfte mobilisieren: Es geht um die beste ÖHB-Endrundenplatzierung der Handball-Neuzeit.

"Natürlich spürt man das eine oder andere Wehwehchen, wir werden unseren Körpern aber alles abverlangen, was noch drin steckt", versprach Kapitän Nikola Bilyk.