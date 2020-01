Handball-EM live: Stand bei Österreich gegen Nordmazedonien

Österreichs Handball-Männer stehen bei der Heim-EM mit einem Bein in der Hauptrunde. Im abschließenden Vorrundenspiel am Dienstag-Abend gegen Nordmazedonien kann sich Rot-Weiß-Rot sogar eine Niederlage leisten, für Teamchef Ales Pajovic sind Rechenspiele aber verboten. Für ihn ist der "Angstgegner" vom Balkan zwar Favorit, ein Sieg aber das klare Ziel.

Die jüngere Vergangenheit brachte mehrere Duelle mit den Nordmazedoniern, Österreich zog fast immer den Kürzeren. In der WM-Quali 2013 reichte nach einer Niederlage in Skopje ein 30:27 im Rückspiel in Wien nicht, bei der EM 2014 gab es ein 21:22, bei der WM 2015 ein 31:36. Diesen "Fluch" vor Heimpublikum in der Wiener Stadthalle zu brechen, ist das erklärte Ziel der Österreicher.