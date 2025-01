Sehnsuchtsort Ganslernhang: Fellers großer Drang nach der Goldenen Gams

Wer weiß, wie gerne Manuel Feller den Emotionen freien Lauf lässt, der kann sich ungefähr ausmalen, was los wäre, würde er einmal in Kitzbühel gewinnen. Der Ganslernhang ist der Sehnsuchtsort des 32-Jährigen, der nur 20 Autominuten entfernt in Fieberbrunn aufgewachsen ist.

Für einen Sieg bei seinem Heim-Slalom würde Feller viel geben. „Das wäre mehr wert als WM-Gold. Außer vielleicht WM-Gold bei der Heim-WM in Saalbach.“