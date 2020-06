Die Leichtathletik-Welt zu Gast in Linz

150 Athleten aus 29 Ländern treten in Linz an. Insgesamt konnten sie 31 Olympia-Medaillen (davon 13 in Gold), 76 WM-Medaillen (35) und 30-mal EM-Edelmetall (13) gewinnen. „Wir haben versprochen, das wir in allen 14 Bewerben Top-Athleten an den Start bringen“, sagte Meeting-Direktor Robert Wagner.

Zu den bekanntesten Namen gehören neben Gatlin die Hürdensprinter Sally Pearson ( Aus), Aries Merritt ( USA) und Dayron Robles ( Kuba), Hürdenläufer Felix Sanchez (DomRep), Diskuswerfer Virgilius Alekna (Lit) und Stabhochspringer Renaud Lavillenie (F). Für Österreich machen Andreas Vojta und Nikolaus Franzmair über 1000 Meter Jagd auf den rot-weiß-roten Rekord von Roberth Nemeth (2:18,20).

1988 wurde das Gugl-Meeting ins Leben gerufen, 2012 wurde die Veranstaltung in Gugl Games umbenannt. Am Montag stehen ab 19 Uhr 14 Bewerbe und ein Show-Rennen im Linzer Stadion auf dem Programm – Olympiasieger Felix Sanchez tritt gegen den Mountainbiker Tom Öhler über 400 Meter Hürden an. Elf Olympiasieger und vier aktuelle Weltmeister sind am Start. Karten gibt es ab 12 Euro.