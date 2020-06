Wiesbergers starker British-Open-Auftakt

Früh ging für Bernd Wiesberger am Donnerstag ein Traum in Erfüllung – um 7.16 Uhr, um genau zu sein. Da trat der 27-jährige Burgenländer erstmals bei den British Open an den Abschlag. Und Österreichs bester Golfer schlug sich zum Auftakt des ältesten und ruhmreichsten Major-Turniers mehr als solide.

Keine Spur von zittrigen Händen, kein Anflug von Nervosität – nach sechs Bahnen lag Wiesberger bereits bei zwei Schlägen unter Par. Dass es in diesem Takt nicht weiter ging, lag mitunter an der tückischen und engen Par-71-Anlage im schottischen Muirfield. Immerhin brachte Wiesberger eine Par-Runde ins Clubhaus. Damit ist nicht nur der Cut realistisch, sondern auch die Spitze in Schlagdistanz.

Wie schwierig der Kurs ist, beweisen die Ergebnisse einiger Stars: Titelverteidiger Ernie Els drei über Par, US-Open-Champion Justin Rose vier über Par, Jungstar Rory McIlroy gar acht über Par.