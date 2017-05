Österreichs Golf-Ass Bernd Wiesberger hat die "Players Championship" in Ponte Vedra Beach mit einer Par-Runde beendet. Mit einer 72er-Runde am Sonntag und gesamt 286 Schlägen blieb der Burgenländer gesamt zwei unter Par und belegte bei dem mit 10,5 Mio. Dollar dotierten Turnier einen Platz in den Top 15.

Wiesberger vergab ein besseres Score auf dem 18. und letzten Loch, das er zwei über Par spielte. Davor hatte er vier Birdies und zwei Bogeys verbucht.

Der 31-Jährige war auf Platz 16 in den Schlusstag gegangen und verbesserte sich am Sonntag noch leicht.