Golfer Straka in Puerto Rico erstmals als PGA-Turniersieger im Einsatz

Den ersten Erfolg auf der PGA-Tour eingefahren, die nächste Aufgabe vor der Türe: Josef "Sepp" Straka tritt ab Donnerstag als frisch gebackener Honda-Classic-Champion bei den Puerto Rico Open in Rio Grande an. Die Augen der Golf-Konkurrenz werden jetzt ganz anders auf den auf Weltranglistenplatz 83. vorgestoßenen 28-Jährigen gerichtet sein. Doch nicht nur der in Wien geborene US-Doppelstaatsbürger zählt zum Kreis der Mitfavoriten, sondern auch sein Landsmann Matthias Schwab.

Der wird in einem PGA-Tour-Bericht gar als Favorit Nummer eins gehandelt. Mit Rang sieben hatte der 27-jährige Steirer zuletzt wie Straka, der in Palm Beach Gardens als erster Österreicher auf der PGA Tour triumphieren konnte, eine hervorragende Leistung geboten. Das Turnier im Grand Reserve Country Club ist mit 3,7 Millionen Dollar (3,30 Mio. Euro) dotiert. Auf den Sieger wartet ein Scheck in der Höhe von 666.000 Dollar (594.695 Euro). Deutlich weniger also als zuletzt in Florida, wo Straka für seinen Erfolg etwa 1,44 Millionen Dollar (1,28 Mio. Euro) kassiert hatte.