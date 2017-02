Es ist ein sporthistorischer Tag für den österreichischen Golfsport. Mit Matthias Schwab wird erstmals in der Geschichte ein Österreicher als Nummer eins im europäischen Amateurranking geführt und verwies Sam Horsfield (ENG) und Robert Macintryre (SCO) auf die Plätze.

Der steirische College-Golfer verbesserte sich in der Rangliste dank eines zweiten Platzes am Wochenende beim All-American-Tournament in Houston. In der Mannschaftswertung im amerikanischen College-Golf liegt sein Team von der Vanderbilt Universität weiterhin auf dem ersten Platz. Schwab, der sich in der Amateur-Weltrangliste auf Rang drei verbessern wird, wird noch heuer im Juni ins Profilager umsteigen.