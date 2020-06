Lindsey Vonn beflügelt den Tiger

Keine Rede von auf und davon. Lindsey Vonn und Tiger Woods sind, den Trennungsgerüchten vor einem Monat zum Trotz, ein Paar. Die US-Skifahrerin unterbrach sogar ihre Arbeit am Comeback nach dem Kreuzbandriss und drückt dem Golf-Star in Schottland die Daumen.

Die 28-Jährige, der die neue Ausgabe des US-Magazins Vogue eine mehrseitige Geschichte widmet, scherzte während der Trainingsrunde mit Nadine Moze, der Partnerin von Golfer Fred Couples.

Als Glücksbringer scheint Vonn zu helfen: Beim Masters in Augusta im April hatte die Olympiasiegerin Woods erstmals begleitet – der Topstar schloss das Turnier als Vierter ab. Bei den US Open im Juni hatte Vonn dann gefehlt – und Woods kam nicht über den 32. Rang hinaus.

Zuletzt zwang Woods eine Ellbogenverletzung zu einer einmonatigen Auszeit. Favorit auf den Turniersieg bleibt der 37-Jährige dennoch. „Ich habe vier Turniere in dieser Saison gewonnen. Und auch wenn es kein Major war, hatte ich immer meine Möglichkeiten. Ich muss mich nur weiter in diese Situationen bringen“, sagt Woods, der seit den US Open im Jahr 2008 auf seinen 15. Major-Titel wartet.

Ebenfalls hoch im Kurs steht Altmeister Ernie Els. Der 43-jährige Südafrikaner tritt nicht nur als Titelverteidiger an, er siegte auch beim bislang letzten Gastspiel der British Open in Muirfield (2002). Doch die Dichte im Golf ist so hoch wie selten zuvor: Bei den letzten 18 Major-Bewerben gab es 17 verschiedene Sieger. Nur Rory McIlroy triumphierte zwei Mal.