Golf-Höhepunkt in Sandwich

Die königliche Anlage in Sandwich, die 1887 als Konkurrenz für den ehrwürdigen Old Course im schottischen St. Andrews entworfen wurde, zählt zu den schwierigsten der Welt. Der Bunker auf Loch vier, direkt in einen steilen Hügel gebaut, ist der tiefste seiner Art. "Wer hier landet, hat nur eine Option, und zwar den Schlag zurück", sagt Brier.



Überhaupt ist Zurückhaltung eine Tugend auf Links-Plätzen. Die Endzonen sind dermaßen glatt und schnell, dass die direkte Attacke meist im Desaster, also in einem Hindernis, endet. "Manchmal musst du dich beherrschen und den Ball 30 Meter vor dem Grün aufspringen und rollen lassen", erklärt Brier, der als Spezialist für Links-Plätze gilt und an den heurigen Austragungsort gute Erinnerungen hat: 2003 gelang dort Österreichs Parade-Golfer zum ersten Mal der Cut bei einem Major-Turnier. "Wenn du gegen diesen Platz spielst, frisst er dich", sagt Österreichs Sportdirektor Nikolaus Zitny, der in seiner Amateurzeit die Tücken des Kurses kennengelernt hat.



Wer bei den British Open Erfolg haben will, muss das Ziel seines Schlages sorgfältig wählen, die Entscheidung über Sieg und Niederlage fällt manchmal schon Wochen davor.



Im Jahr 2000 ließ Tiger Woods Satellitenbilder der Anlage anfertigen, um die sichersten Areale für seine Schläge ausfindig zu machen - mit Erfolg: Der US-Star landete auf den 72 Löchern nicht einmal in einem Bunker und feierte seinen ersten von bislang drei Erfolgen bei den British Open.