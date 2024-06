Sensationell: Wiesberger fehlten in Hamburg nur zwei Schläge auf den Sieg

Profi Bernd Wiesberger hat in Hamburg seinen ersten Turniersieg nach der Abkehr von der LIV-Tour als geteilter Zweiter um zwei Schläge verpasst. Der Burgenländer verbesserte sich am Sonntag bei den zur DP World Tour zählenden European Open mit einer 71er-Runde von zwei unter Par noch um vier Plätze auf insgesamt elf unter. Am Engländer Laurie Canter kam er aber nicht mehr vorbei.