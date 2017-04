Golfprofi Bernd Wiesberger ist ein guter Auftakt ins Turnier der Europa-Tour in Shenzhen (China) gelungen. Der Burgenländer spielte am Donnerstag vor dem Abbruch wegen Dunkelheit auf 16 Löchern vier unter Par, womit er in den Top Ten rangierte.

In Führung lag Bubba Watson mit sechs unter, der US-Star spielte wie seine fünf einen Schlag zurückliegenden Verfolger die 18 Löcher fertig.