Wiesbergers Höhenflug geht in Dubai weiter

Das bewies der Burgenländer nun mit einer makellosen Leistung auf der ersten Runde. Ein Score von acht Schlägen unter Par war ihm auf der Europa-Tour zuvor nur 2013 in Antalya und im Nordea Masters in Stockholm gelungen. Sechs Birdies auf den zweiten neun Löchern brachten Wiesberger in der Rangliste ganz nach vorne.

„Die Bedingungen waren perfekt, es war nur leichter Wind“, berichtete der Österreichs Nummer eins. „Ich versuche nur, Fairways und Grüns zu sehen und das Drumherum auszublenden. Das ist sicher der Platz, der meinem Spiel am meisten entgegenkommt. Das hat man mit den Top 10 schon im Vorjahr gesehen. Ich fühle mich sehr wohl und hoffe, dass ich da anschließen kann.“

Der Gewinner von bisher drei großen Titeln (2 Europa-Tour, 1 Asien-Tour) führt mit einem Schlag Vorsprung auf ein Quartett mit Nicolas Colsaerts (BEL), Lee Westwood, Andy Sullivan (beide ENG) und Peter Uhlein ( USA). Vorjahressieger Stephen Gallagher (SCO) und der Weltranglisten-Erste Rory McIlroy (NIR) gehören mit je 66 Schlägen einem Verfolger-Septett an.