Giro: Britisch-österreichisches Erfolgsduo

Mark Cavendish ist der Mann der Stunde beim 95. Giro d’Italia, und ein Steirer ist der Co-Autor der britischen Erfolgsgeschichte aus dem Hause Sky: Bernhard Eisel ist wie so oft schon auch bei der heurigen Italien-Rundfahrt der Anfahrer für den Supersprinter von der Isle of Man, und auch am Donnerstag trug der 31-Jährige dazu bei, dass der um vier Jahre jüngere Straßen-Weltmeister die Arme in die Höhe reißen konnte.

Im Ziel der fünften Etappe gab es erst eine innige Umarmung für seinen langjährigen Weggefährten (beide sind ja im Winter von HTC-Highroad zu Sky gewechselt), dann Zärtlichkeiten für Töchterchen Delilah Grace, die seit dem 3. April das Leben von Mark Cavendish und seiner Lebensgefährtin Peta Todd bereichert.

"Es gibt nichts Besseres, als mit Delilah in meinen Armen auf dem Podium zu stehen", sagte Cavendish später.

Will das britisch-österreichische Duo auch am Samstag feiern, muss es sich anstrengen: Die siebente Etappe führt durch die Abruzzen, am Schluss steht ein 17,5 km langer, immerhin nicht allzu steiler Anstieg.