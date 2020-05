Generationen-Duell in Kitz

Der 17-jährige Niederösterreicher, der in Kitzbühel sein Debüt auf der ATP-Tour geben wird, dreht gerade seine letzten Runden auf der Junioren-Tour und wird bei den US Open noch im Nachwuchs aufschlagen. Im nächsten Jahr steigt der Schützling von Trainer Günter Bresnik aber endgültig auf die Profi-Tour um. Einige ATP-Punkte hat der Bursche schon geholt. Seine ersten im Vorjahr in Kitzbühel, als das Turnier noch ein Challenger war. "Er muss körperlich noch zulegen", sagt Bresnik, "aber technisch ist er schon sehr weit. Er hat auf jeden Fall das Potenzial für einen Weltklassespieler."



In der Herren-Weltrangliste ist der Lichtenwörther die Nummer 909 der Welt und liegt damit 97 Plätze vor Muster. Der hat seit seinem Comeback im Juni des Vorjahres nur einmal auf ATP-Ebene (Niederlage gegen den Waldviertler Andreas Haider-Maurer) gespielt, ansonsten bei Challenger-Turnieren. Dort gab es bisher aber erst einen Sieg: Im September des Vorjahres in Laibach gegen den Kroaten Puc. Zuletzt brachte er aber in Braunschweig den Weltklassemann Teimuras Gabaschwili, der im Vorjahr bei den French Open nur knapp Jürgen Melzer unterlegen war, an den Rande einer Niederlage.