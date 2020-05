Gedränge um Schallers Nachfolge

Aufstellungssorgen hat Schaller bei seiner Abschiedsgala zumindest im Einzel nicht. Jürgen Melzer war sowieso immer gesetzt, jetzt ist es auch Andreas Haider-Maurer. Der Waldviertler zog diese Woche in Båstad erstmals seit seiner Finalteilnahme in Wien 2010 in der Wiener Stadthalle in ein ATP-Viertelfinale ein, machte dort aber gegen den spanischen Sandplatz-Spezialisten David Ferrer nur zwei Games. Er hat bessere Karten als Martin Fischer, der heuer konstant schwach spielt.



Im Doppel hat Schaller die Qual der Wahl. Mit Melzer, Alexander Peya, Oliver Marach und auch Julian Knowle hat der Kapitän vier Kandidaten. Mit Marach gewann Melzer gegen Frankreich das Doppel, mit dem Wimbledon-Semifinalisten Peya hat er bereits im Kindesalter gespielt.