Zweiter Sieg für Rapid

Über Hofmann, Drazan und Trimmel landete ein Eckball bei Mario Sonnleitner, der in Minute 54 trocken zur Führung einschoss. "Es war schwer heute, weil wir die ersten Chancen vergeben haben und Neustadt so tief gestanden ist", erklärte der auch defensiv starke Matchwinner. "Bei der Planung der Eckbälle bin ich auch dabei, aber 80% dieser Variante gehen an Thomas Hickersberger“", lobte Schöttel seinen Co-Trainer, der sein Mann für die ruhenden Bälle ist.



Offensiver wurden die Gastgeber auch im Finish nicht, weil der Ex-Rapidler Lenko mit Gelb-Rot raus musste (62.). Zumindest blieb es spannend, da Rapid alle Konterchancen vergab. Pollhammer hatte in der Nachspielzeit die erste und einzige Möglichkeit aus dem Spiel, schoss aber drüber.