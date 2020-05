Zwei schöne Bescherungen vor Weihnachten

Keine Spur von Weihnachtsfrieden für die Austrianer in der letzten Woche im Advent. Sie müssen danach trachten, dass sie nicht zwei schöne Bescherungen noch vor dem Heiligen Abend erleiden.

Dem Sieg gegen Malmö am Donnerstag folgt am Sonntag der Liga-Schlager gegen Salzburg. Verliert die Daxbacher-Elf bei den Europacuphelden, dann droht im schlechtesten Fall sogar ein Absturz auf Platz sechs in der Tabelle. Junuzovic sagt: "Der Sieg gibt uns Selbstvertrauen für Sonntag. Wir brauchen drei Punkte, denn in der Tabelle ist alles eng beisammen." Trainer Daxbacher hofft auf eine Trendwende: "Die Mannschaft hat gesehen, dass sie noch gute Leistungen bringen kann nach den letzten durchwachsenen Wochen."