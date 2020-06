Zwei Rieder auf Heimatbesuch

Den Start in ihr neues berufliches Tätigkeitsfeld werden sich Peter Vogl und Oliver Glasner wohl anders vorgestellt haben. Seit Anfang des Jahren sind der Rieder Ehrenpräsident und der Rieder Ehrenkapitän als Geschäftsführer ( Vogl) sowie als dessen Assistent ( Glasner) in Salzburg im Amt.



Viel zu feiern gab es für die beiden noch nicht. Ganz im Gegenteil. Mit den beiden Blamagen in der Europa League gegen Metalist Charkiw begann die Rieder Ära in Salzburg gleich mit einen Tiefpunkt. Noch nie waren die Salzburger seit dem Einstieg von Red Bull in einem K.o.-Duell im Europacup so chancenlos gewesen wie in den beiden Vergleichen mit der Nummer drei der Ukraine.



Während Vogl schon seit Ende 2005 in Ried nur mehr eine Ehrenfunktion inne ist, hat Glasner noch in dieser Saison für die Innviertler in der Bundesliga gespielt. Nach einem Zusammenstoß mit Rapid-Spieler Mario Sonnleitner musste der 37-Jährige seine aktive Laufbahn wegen einer Blutung zwischen Gehirn und harter Hirnhaut beenden.