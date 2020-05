Zwei Jahre statt lebenslang?

Nie wieder sollten die Platzstürmer das Hanappi-Stadion von innen sehen, meinte Rudolf Edlinger in der ersten Emotion nach dem Abbruch des Derbys am 22. Mai. Den Ruf nach lebenslangen Stadionverboten musste der Rapid-Präsident rasch auf das auch rechtlich umsetzbare Strafmaß von zehn Jahren korrigieren.



Und selbst diese zehn Jahre könnten um acht zu viel sein. In einer Klausur des zuständigen Senat 3 und der Bundesliga-Geschäftsstelle wird heute, Dienstag, entschieden, ob der Großteil der 63 bisher ausgeforschten Platzstürmer sogar mit maximal zwei Jahren Stadionverbot davon kommt.



"Bis vor kurzem galten zwei Jahre Stadionverbot als Höchststrafe. Es gibt gewichtige Argumente, das auch so zu belassen", erklärt der Senatsvorsitzende Horst Jäger. "Ein vernünftiger Strafrahmen soll den Fans Perspektiven bieten, wieder in ein Stadion zu kommen. Zehn Jahre sind schon sehr lange. Es stellt sich die Frage, ob die Bestraften dann überhaupt nichts mehr zu verlieren hätten und dementsprechende Tätigkeiten setzen könnten", erläutert Jäger.



Als Kompromiss sind unterschiedliche Bestrafungen denkbar. Von einigen Monaten für Mitläufer, über zwei Jahre für auffällige Fans, bis zu fünf Jahren als neue Höchststrafe. "Das ist für jenen Fan denkbar, der ein bengalisches Feuer in den Fansektor der Austria geworfen hat", meint Jäger.