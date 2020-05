Scharners Weg

Paul Scharner wurde am 11. März 1980 in Scheibbs geboren und ist in Purgstall aufgewachsen. Bei der Austria wurde der Defensivallrounder 2002 zum Teamspieler. 2004 wechselte der verheiratete Vater von drei Söhnen nach Bergen, um es aus Norwegen nach England zu schaffen.



Ende 2005 wechselte der 36-fache Teamspieler um 3,7 Mio. Euro zu Wigan und schaffte stets den Klassenerhalt in der Premier League. Seit 2010 ist Scharner Stammspieler bei West Bromwich.