Zestafoni - Sturm 1:1

FC Zestafoni - SK Sturm Graz 1:1 (0:0)

Tiflis, Nationalstadion (Boris-Paichadse-Stadion), 15.000, SR Anastassios Kakos (GRE).



Tore

1:0 (74.) Gelaschwili

1:1 (78.) Wolf



Zestafoni: Kwaschwadse - Aladaschwili (82. Benaschwili), Kobachidse, Oniani, Eliawa (88. Chankotadse)- Dauschwili (57. Gorgiaschwili)- Aptsiauri, Dsaria, Grigalaschwili - Gelaschwili, Dwali



Sturm Graz: Gratzei - Ehrenreich, Neuhold, Burgstaller, Popchadse - Wolf, S. Foda (83. Koch), Weber, Kainz (92. Stangl) - Muratovic, Kienast (82. Haas)



Gelbe Karten: Aladaschwili, Aptsiauri bzw. Weber

Die Besten: Eliawa, Aptsiauri, Gelaschwili bzw. Gratzei, Wolf



Rückspiel am 3. August (20.30 Uhr/live ORF 1) in der UPC-Arena.

Aufsteiger in der Play-off-Runde (Spieltermine 16./17. August sowie

23./24. August), Verlierer in der Play-off-Runde der Europa League

(Spieltermine 18. bzw. 25. August)