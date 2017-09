Youth League: Salzburg feiert Auftaktsieg

Die U19 von Fußball-Meister Red Bull Salzburg ist erfolgreich in die UEFA Youth League gestartet. 155 Tage nach dem sensationellen Titelgewinn setzten sich die "Jungbullen" am Dienstag im Hinspiel bei Girondins Bordeaux mit 1:0 durch. Romano Schmid (33.) besorgte den wichtigen Auswärtstreffer für das von Gerhard Struber betreute Salzburg-Team mit Spielern der Jahrgänge 1998 bis 2001.

Salzburgs Trainer Struber sprach nach dem 1:0-Auftakterfolg in der Youth League von einem "richtig schwierigen" Gegner. Bordeaux sei seinem Team mit "geballter Körperlichkeit" sowie "Spielwitz, Wucht und Geschwindigkeit" entgegengekommen.

"Wir haben es im Laufe des Spieles gut geschafft, uns darauf einzustellen, haben das Spiel sogar kontrolliert und sind auch mehr als verdient durch den Treffer von Romano Schmid in Führung gegangen", sagte Struber, dessen Team in der Schlussphase nach Rot für Mahamadou Dembele (77.) nur noch zu zehnt am Platz war. "Da mussten wir am Ende nochmals richtig kämpfen", erklärte Struber und betonte: "Wir haben jetzt hervorragende Erkenntnisse aus diesem Spiel und möchten zu Hause den Sack zumachen."

Das Rückspiel steigt am 17. Oktober in Grödig. Im Fall des Aufstiegs treffen die Salzburger in der zweiten Runde (1. und 22. November) auf den Sieger aus Düdelingen gegen Sparta Prag.