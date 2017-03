Dass Xaver Schlager beim 1:0 von Salzburg am Sonntag bei Rapid in der Startelf stand, war die größte Überraschung in der überraschenden Aufstellung von Trainer Óscar.

Davor war der 19-Jährige im Frühjahr nur zu einem Kurzeinsatz bei den Profis gekommen. Und das aus einem für Red Bull wichtigen Grund: Schlager ist der Kapitän jener Salzburger Mannschaft, die derzeit in der UEFA Youth League für Furore sorgt. Bei den Erfolgen gegen Manchester City und PSG führte er die U-19 aufs Feld.

Ob das heute im Viertelfinale in der Red-Bull-Arena gegen Atlético Madrid (16 Uhr, live ORF Sport+) auch so sein wird, ist noch offen. Denn Schlager spielte am Sonntag durch – und das erst zum dritten Mal in seiner kurzen Bundesliga-Karriere.

"Xaver möchte natürlich spielen", sagt Trainer Marco Rose, der die Entscheidung treffen muss: "Wir müssen hier schauen, was das Beste für den Spieler ist und möchten Verletzungsgefahr natürlich ausschließen."

Auch hinter dem Einsatz eines anderen Leistungsträgers steht noch ein Fragezeichen: Amadou Haidara war noch am Samstag beim U-20-Afrika-Cup in Sambia im Einsatz. Mit Mali ist er nach einem 2:3 gegen Guinea ausgeschieden. Seit Montag ist Haidara wieder in Salzburg.

Mit Atlético Madrid wartet auf die Salzburger heute ein anderer Gegner als es zuletzt Manchester City und PSG waren. Die Spanier haben zwar nicht so gute Individualisten, aber dafür ein starkes Kollektiv. "Sie spielen ähnlich wie die Kampfmannschaft von Atlético", sagt Rose, der sich intensiv mit dem Gegner beschäftigt hat: "Wir haben viel Videomaterial studiert und sie dazu auch noch zwei Mal in Madrid besucht."

Die Kulisse in der Red Bull Arena wird trotz des ungünstigen Termins an einem Dienstagnachmittag passen. Über 3500 Tickets sind bereits weg. Zahlreiche Schulklassen und Nachwuchsteams werden die Salzburger U-19 unterstützen.