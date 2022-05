xxx Amnesty

In einem offenen Brief gemeinsam mit anderen Menschenrechtsorganisationen und Fan-Gruppen fordert Amnesty International den FIFA-PrĂ€sidenten Gianni Infantino auf, gemeinsam mit Katar ein umfassendes Wiedergutmachungsprogramm aufzusetzen. Der Weltfussballverband und Katar mĂŒssen abgesehen von den EntschĂ€digungszahlungen auch sicherstellen, dass sich diese Menschenrechtsverletzungen nicht wiederholen, weder in Katar noch bei zukĂŒnftigen Turnieren. Als EntschĂ€digungssumme fĂŒr die zahlreichen MenschenrechtsverstĂ¶ĂŸe, die seit 2010 begangen wurden, soll die FIFA laut Forderung der Organisationen nicht weniger als den Betrag der Preisgelder dieser WM in Höhe von 440 Millionen Dollar bereitstellen.



„Nach internationalem Recht und dem Regelwerk der FIFA haben sowohl Katar als auch die FIFA jeweils die Pflicht und die Verantwortung, Menschenrechtsverletzungen zu verhindern und den Betroffenen Abhilfe bereitzustellen. Der von Amnesty International und anderen geforderte Wiedergutmachungsfonds ist angesichts des Ausmaßes der erlittenen VerstĂ¶ĂŸe völlig gerechtfertigt und ist nur ein kleiner Teil der sechs Milliarden Dollar, die die FIFA mit dem Turnier einnehmen wird“, betont AgnĂšs Callamard, GeneralsekretĂ€rin von Amnesty International, angesichts des heute veröffentlichten Berichts und offenen Briefs.



FIFA trĂ€gt Mitverantwortung an den MenschenrechtsverstĂ¶ĂŸen in Katar

2010 hatte die FIFA Katar die Austragung der Weltmeisterschaft zugesprochen, ohne im Gegenzug auch nur die geringste Verbesserung des Arbeitsschutzes zu fordern. „Angesichts der Geschichte von Menschenrechtsverletzungen in Katar wusste die FIFA um die offensichtlichen Gefahren fĂŒr die Arbeitnehmer*innen – oder hĂ€tte davon wissen mĂŒssen –, als sie dem Land den Zuschlag fĂŒr das Turnier gab. Dennoch wurden in der Bewertung der katarischen Bewerbung die Arbeitnehmer*innen- und Menschenrechte mit keinem Wort erwĂ€hnt, und es wurden keine Bedingungen fĂŒr den Schutz der Arbeitnehmer*innen gestellt“, kritisiert Callamard. „Die FIFA hat seitdem viel zu wenig getan, um derartige Gefahren zu auszuschließen oder zu mindern. Indem sie die Augen vor vorhersehbaren Menschenrechtsverletzungen verschlossen hat und sie nicht stoppte, hat sie unbestreitbar zu den MenschenrechtsverstĂ¶ĂŸen gegen Arbeitsmigrant*innen beigetragen, die an Projekten im Zusammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft in Katar beteiligt waren.“



EntschÀdigungssumme könnte sogar noch höher sein

Nach SchĂ€tzungen von Amnesty International dĂŒrfte die Summe von 440 Millionen Dollar das Minimum sein, um eine Reihe von EntschĂ€digungszahlungen zu decken und Initiativen zum Schutz der Arbeitnehmer*innenrechte in der Zukunft zu unterstĂŒtzen. Die Gesamtsumme fĂŒr die Erstattung nicht gezahlter Löhne, die von Hunderttausenden von Arbeitnehmer*innen gezahlten erpresserischen VermittlungsgebĂŒhren und die EntschĂ€digung fĂŒr Verletzungen und TodesfĂ€lle könnte auch höher ausfallen und sollte im Rahmen eines partizipativen Prozesses mit Gewerkschaften, Organisationen der Zivilgesellschaft, der Internationalen Arbeitsorganisation und anderen ermittelt werden.



Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen nicht erfĂŒllt

„Es mag zu spĂ€t sein, um das Leid vergangener MenschenrechtsverstĂ¶ĂŸe zu lindern, aber die FIFA und Katar können und mĂŒssen handeln, um Wiedergutmachung zu leisten und weitere VerstĂ¶ĂŸe zu verhindern. Die EntschĂ€digung der Arbeiter*innen, die so viel fĂŒr die Realisierung der WM 2022 getan haben, und die Ergreifung von Maßnahmen, die sicherstellen, dass solche VerstĂ¶ĂŸe nie wieder vorkommen, könnten einen wichtigen Wendepunkt im Umgang der FIFA mit den Menschenrechten darstellen“, so AgnĂšs Callamard.



GemĂ€ĂŸ der UN-Leitprinzipien fĂŒr Wirtschaft und Menschenrechte und ihren eigenen Vorschriften muss die FIFA Menschenrechtsverletzungen beseitigen, zu denen sie beigetragen hat. Diese Verantwortung sollte sich laut Amnesty nicht nur auf die Arbeitnehmer*innen erstrecken, die fußballspezifische Einrichtungen wie Stadien und TrainingsplĂ€tze, von der FIFA akkreditierte Hotels und das Übertragungszentrum bauen, sondern auch auf die fĂŒr den Betrieb dieser Einrichtungen erforderlichen Dienstleistungen, inklusive Arbeitnehmer*innen, die am Bau und an der Instandhaltung der Verkehrs-, Unterkunfts- und sonstigen Infrastruktur beteiligt sind.



Auch der Staat Katar ist verpflichtet, fĂŒr die Wiedergutmachung jeder Menschenrechtsverletzung in seinem Hoheitsgebiet zu sorgen, unabhĂ€ngig davon, ob sie mit der Fußballweltmeisterschaft zusammenhĂ€ngt oder nicht. Zwar wurden durch die Initiativen des Supreme Committee for Delivery and Legacy, die fĂŒr die Planung und DurchfĂŒhrung der Weltmeisterschaft zustĂ€ndigen katarischen Behörde, und das begrĂŒĂŸenswerte Arbeitsreformprogramm Katars einige Fortschritte erzielt, doch ihr begrenzter Geltungsbereich und ihre geringe Umsetzung haben dazu gefĂŒhrt, dass schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen fortbestehen und Arbeitsmigrant*innen nur eingeschrĂ€nkt Zugang zu Rechtsmitteln haben, so die Analyse von Amnesty International. „Jahrelang wurde die Ausbeutung derer, die diese Weltmeisterschaft möglich gemacht haben, unter den Teppich gekehrt. Es ist an der Zeit, dass die FIFA und Katar gemeinsam an einem umfassenden EntschĂ€digungsprogramm arbeiten, das die Arbeitnehmer*innen in den Mittelpunkt stellt“, fordert AgnĂšs Callamard.