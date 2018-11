Schlager: "Natürlich war es ein besonderes Spiel für mich"

Ende gut, alles gut? Österreich verabschiedete sich mit einem Sieg vom Jahr 2018, dem achten in der Ära von Teamchef Franco Foda. Der abermals stark aufspielende Xaver Schlager blieb in seiner Freude über seine Leistung und sein erstes Tor im Team bescheiden. „Natürlich war es ein besonderes Spiel, das mir in Erinnerung bleiben wird. Aber wichtiger war, dass wir gewonnen haben. Wir haben die drei Punkte und somit das Ziel erreicht.“

Der Salzburger beschrieb auch die Problematik im Spiel der Österreicher: „Wir wollten schnell spielen, aber das ist nicht immer leicht. Das können nur die besten Mannschaften. Manchmal ist es uns aufgegangen, manchmal nicht so gut.“

KURIER-Noten für die Teamspieler: