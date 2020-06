Wunschkonzert: Ronaldo will mit Messi spielen

Cristiano Ronaldo würde gerne einmal mit Weltmeister Manuel Neuer und dem Argentinier Lionel Messi in einer Mannschaft zusammenspielen. „Ich denke, wir drei sollten in einem Team spielen, das wäre doch interessant. Ich würde mit den beiden gerne mal zusammenspielen“, sagte der 29 Jahre alte Champions-League-Sieger von Real Madrid am Montag in Zürich bei einer gemeinsamen Presserunde der drei Nominierten für die Auszeichnung als Weltfußballer des Jahres 2014.

Messi äußerte sich eher skeptisch zur Realisierung der Idee seines langjährigen Rivalen. „Es wird schwierig, im gleichen Team mit ihm zu spielen. Es wäre schön“, sagte der Star des FC Barcelona. Das Trio lobte sich gegenseitig höflich im Kongresshaus. Neuer bezeichnete etwa Ronaldo als „Schlüssel“ beim Triumph von Real Madrid in der Champions League. Abschließend posierten die drei Stars Arm in Arm für die Fotografen. „Wir haben alle Verdienste mitgebracht, deswegen stehen wir hier“, sagte Ronaldo.