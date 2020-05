Wochen der Wahrheit für Rapid

Rapid-Trainer Peter Schöttel dachte bereits vor dem Heimspiel gegen Wr. Neustadt daran, "dass danach auf uns die Wochen der Wahrheit warten". Geplant war natürlich, dass mit einem Heimsieg und genug Selbstvertrauen die Schlüsselspiele in Angriff genommen werden.



Nach dem enttäuschenden 1:1 ist der Druck vor den Duellen mit den vier Europacupstartern umso größer. Austria (auswärts), Sturm, Ried (auswärts), Salzburg und am Nationalfeiertag im Cup-Heimspiel gegen Ried - innerhalb eines Monats kann es für Rapid in der Tabelle nach ganz unten gehen, wenn es wie im ersten Durchgang nur zwei Punkte gegen die großen Vier gibt.