Der Friseur des Königs Pelé

Ausgezeichnet Pelé wurde am 23. Oktober 1940 als Edson Arantes do Nascimento in Três Corações geboren, einer Kleinstadt, 300 Kilometer von Rio de Janeiro und São Paulo entfernt. Die Auszeichnungen "Weltfußballer des 20. Jahrhunderts" ( FIFA) und "Sportler des Jahrhunderts" ( IOC) zeigen seinen Stellenwert. Begründet ist dieser mit dem dreifachen Gewinn der Weltmeisterschaft (1958, 1962, 1970) sowie 1281 erzielten Toren in 1363 Spielen. Pelé ist mit 77 Treffern der Rekordtorschütze der brasilianischen Nationalmannschaft. Im Trikot seines langjährigen Vereins FC Santos gewann der Offensivgeist in 17 Jahren insgesamt 26 Titel.

Kritisiert Nach der Fußball-Karriere war Pelé von 1995 bis 1998 brasilianischer Sportminister. Gelitten hat seine Popularität im Juni letzten Jahres. Anlässlich der Proteste im Land postete er auf Facebook: "Lasst uns die ganze Konfusion, die in Brasilien passiert, vergessen, und denken wir daran, dass die brasilianische Seleção unser Land ist, unser Blut. Wir werden die Seleção nicht auspfeifen, sondern bis zum Finale unterstützen."

Diese Äußerung löste einen Sturm der Entrüstung aus. Die Brasilianer warfen Pelé "Ignoranz" vor, er solle "zur Hölle" fahren. Pelé ruderte zurück und stellte klar, dass er lediglich darum gebeten habe, die Nationalmannschaft zu unterstützen und "nicht die Frustrationen an ihr auszulassen". Wie das brasilianische Team unterstützt auch er mittlerweile die Protestbewegung im WM-Gastgeberland.