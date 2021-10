WM-Qualifikation live: So steht es bei Dänemark - Österreich

Auf Österreichs Nationalteam wartet, heute, Dienstag, eine Mammutaufgabe in Kopenhagen. Im Parken-Stadion wartet die dänische Auswahl, die in der laufenden WM-Qualifikation noch ohne Punkteverlust ist. Die Dänen können mit einem Heimsieg sogar schon Platz eins und damit das Ticket für die WM im November/Dezember 2022 in Katar fixieren.

Doch auch für die Mannschaft von Franco Foda steht einiges auf dem Spiel. Ein weiteres Debakel wie im März in Wien (0:4) kann sich der Teamchef wohl nicht noch einmal erlauben. Mit einem guten Ergebnis könnte man sich zudem in eine gute Ausgangsposition im Rennen um Gruppenplatz zwei verschaffen.