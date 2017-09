WM-Quali: Spanien marschiert Richtung Russland

Spanien hat in der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft in Liechtenstein den erwarteten Sieg eingefahren. Nach einem 8:0 (4:0) halten die Iberer nach acht Spieltagen in der Gruppe G bei 22 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 32:3. Italien kam zu Hause gegen Israel zu einem 1:0 (0:0) und hat weiter drei Zähler Rückstand auf die Iberer.

In Pool I gibt es weiterhin einen Vierkampf um das WM-Ticket. Die Türkei besiegte Kroatien 1:0 (0:0) und hält als Dritter bei 14 Punkten. Die Kroaten (16 Punkte) versäumten also eine Vorentscheidung und liegen nur aufgrund des besseren Torverhältnisses vor den Isländern. Die Skandinavier besiegten mit der Ukraine (14) den vierten Anwärter auf den WM-Platz zu Hause 2:0 (0:0).

Schützenfest in Liechtenstein

Für die "Furia Roja" begann der erfolgreiche Abend bereits nach drei Minuten. Kapitän Sergio Ramos eröffnete den Torreigen per Kopf. Alvaro Morata und Isco erstickten nach einer Viertelstunde mit einem Doppelschlag innerhalb einer Minute sämtliche Hoffnungen auf die Sensation im Keim. Im Gegenteil kam es für die vom gebürtigen Steirer Rene Pauritsch betreuten Liechtensteiner noch schlimmer. David Silva (39./Freistoß) vor bzw. der eingewechselte Iago Aspas (51., 63.), abermals Morata (54.) sowie ein Eigentor von Maximilian Goppel (89.) nach der Pause machten den Kantersieg perfekt.

Ciro Immobile erlöste die Italiener daheim gegen Israel mit einem Kopftor kurz nach der Pause (53.) Der Weltmeister von 2006 muss aber dennoch auf einen Umfaller der Spanier hoffen. Die "Squadra Azzurra" hat das deutlich schlechtere Torverhältnis (+12) und damit nur im Fall eines spanischen Punktverlusts in den verbleibenden zwei Spielen gegen Albanien bzw. Israel eine realistische Chance auf das Fix-Ticket für Russland.

Ein Abstauber von Cenk Tosun ließ die türkischen Fans nach einer schlechten Abwehr von Kroatien-Goalie Danijel Subasic nach 75 Minuten jubeln. Im Vierkampf trifft Kroatien am neunten Spieltag zu Hause auf Finnland, die Türkei im direkten Duell auf Island. Die Ukraine gastiert in Kosovo. Zum Gruppenabschluss gastieren die Kroaten in der Ukraine, die Türkei in Finnland und Island empfängt den Kosovo.