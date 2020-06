WM-Quali: Arbeitssieg für Spanien

Der Start in den Qualifikationsalltag kann mühsam sein. Besonders, wenn die letzten drei Großereignisse gewonnen wurden und der Gegner wenig Glanz verspricht. Dementsprechend schwer tat sich Weltmeister und Doppel-Europameister Spanien zum Auftakt der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Am Ende gelang in Georgien ein 1:0-Arbeitssieg.

Roberto Soldado rechtfertigte seine Aufstellung mit dem Siegestreffer in der 86. Minute. Der Stürmer von Valencia hatte in Tiflis den Vorzug vor Fernando Torres und David Villa erhalten. Für die Spanier war es bereits der 23. Sieg in der WM- und EM-Qualifikation in Serie. Im zweiten Spiel der Gruppe I war gestern Abend noch Frankreich gegen Weißrussland im Einsatz.

Russland gab sich in Israel keine Blöße und siegte 4:0. Alexander Kerschakow (7.) und Alexander Kokorin (18.) sorgten in Ramat Gan schnell für klare Verhältnisse zugunsten der Gäste, erneut Kerschakow (64.) und Viktor Fajsulin (77.) legten nach. Der Italiener Fabio Capello darf sich damit über einen geglückten Start als russischer Teamchef freuen.