Katzenjammer bei den Bleus

Durchhalteparolen haben Hochkonjunktur im französischen Fußball-Nationalteam. Am Tag nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel des WM-Play-offs in der Ukraine dominierte der Katzenjammer, droht die Grande Nation doch erstmals seit 1994 eine WM-Endrunde zu verpassen. „Wir dürfen jetzt nicht die Köpfe hängen lassen“, sagte Verteidiger Mathieu Valbuena, nachdem seine Mannschaft an der „Gelben Wand“ des ukrainischen Teams abgeprallt war. Diese neue Bezeichnung hat sich übrigens Frankreichs Teamtormann Hugo Lloris einfallen lassen, und er wies mit Nachdruck darauf hin, „dass wir in der Lage sind, die Situation noch umzudrehen“.

„Das Ganze noch nicht erledigt“, assistierte Blaise Matuidi. Nun soll das Rückspiel am Dienstag das Tor nach Brasilien wieder öffnen, dazu wird es allerdings eines deutlichen Mehr an Ideen bedürfen. Zu viel hing am Freitag an Franck Ribéry, nicht zuletzt auch zu viel Gelb – die Ukrainer hatten zwei Mann eigens dazu abgestellt, den kleinen Wirbelwind aus dem Spiel zu nehmen, was ihnen relativ gut gelungen ist und Europas Fußballer des Jahres sprachlos machte. „Alarmstufe Rot“, titelte denn auch L’Equipe, für den Figaro ist alles nur noch „zum Weinen“.

Die ukrainischen Fans hingegen feierten ihre Helden frenetisch, Präsident Viktor Janukowitsch beehrte die Seinen in der Kabine und sprach mit einem Fanschal um den Hals: „Ihr habt die Hoffnungen von Millionen Fans erfüllt.“