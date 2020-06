„Wir wissen nicht, wie wir das verkraften sollen“

Dietrich Mateschitz hatte sich wieder einmal in die Red-Bull-Arena verirrt. Gut so! Denn so war der Red-Bull-Boss wenigsten gezwungen, live und in voller 95-minütiger Länge mitanzusehen, was er angerichtet hatte.

Seine Entscheidung, drei Wochen vor Saisonstart nicht Niko Kovac zum Cheftrainer zu machen, sondern eine neue sportliche Leitung zu holen, die die Mannschaft überhaupt nicht kennt und die noch dazu eine völlig andere Spielphilosophie verfolgt, als jene, für die der Kader zusammengestellt wurde, provozierte die größte Europacup-Blamage in Österreichs Fußball-Historie.

Trainer Roger Schmidt muss nun ausbaden, wofür er wenig kann. Der Deutsche flüchtete sich nach dem Aus in Platitüden: "Das wir den Weg nach Europa nicht geschafft haben, ist eine große Enttäuschung. Wir müssen uns jetzt professionell verhalten und Wiedergutmachung betreiben."