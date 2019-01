Wintertransfer-Ticker: Eintracht holte Toure aus Monaco

31.1. Eintracht Frankfurt hat am Donnerstagabend noch einmal am Transfermarkt zugeschlagen. Der 22-jährige Abwehrspieler Almamy Toure wurde von AS Monaco verpflichtet und unterzeichnete einen bis zum 30. Juni 2023 gültigen Vertrag. Toure besitzt die französische und malische Staatsbürgerschaft und kann sowohl in der Innenverteidigung als auch als Rechtsverteidiger eingesetzt werden.

Bei Monaco brachte es der 1,83-Meter-Mann auf 54 Einsätze in der Ligue 1, zehn Spiele in der Champions League und zwei Partien in der Europa League. Frankfurt hatte am Donnerstag auch schon Martin Hinteregger vom FC Augsburg ausgeliehen.