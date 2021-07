Winheims Tagebuch: Humor ist, wenn man trotzdem lacht

Obwohl mit Kaiser Naruhito erstmals ein oberster Gastgeber Olympia vor völlig leeren Tribünen eröffnen muss;

obwohl zwei Drittel der Japaner laut Umfragen noch auf eine Absage hoffen;

obwohl in Tokio der digitale Shitstorm gegen Premier Yoshihide Suga und IOC-Präsident Thomas Bach täglich bedrohlicher wird, weil die einander mit Schönfärberei überbieten;

obwohl sich Pandemie-bedingt ähnlich wie bei der Fußball-EM, bei der just in Städten mit den höchsten Corona-Zahlen die meisten Leut’ ins Stadion durften, auch bei Olympia Groteske an Groteske reiht.

Athleten wird nach ihrer Landung während der bis zu drei Stunden dauernden Kontrollen und (höflichen) Belehrungen eingebläut, sich nur ja an die Zwei-Meter-Abstandsregel zu halten. Letztere verliert an den Bettkanten im Olympischen Dorf offensichtlich ihre Gültigkeit. Oder sind die für die 11.300 Teilnehmer bereitgestellten 160.000 Kondome nur zum Luftballonaufblasen bei Medaillenfeiern gedacht?

In Europa Gebliebene werden vorm TV-Schirm kaum olympische Augenringe bekommen. Auch wenn der ORF seine Sportfreunde mit 500 Übertragungsstunden aus Japan verwöhnt, sind Top-Quoten wie bei der Fußball-EM unrealistisch. Auch beim olympischen Fußball-Turnier.

Deutschlands Olympiateam, unter der Regie von Stefan Kuntz im Mai U-21-Europameister geworden, besteht nur aus 18 statt der erlaubten 23 Mann. Etliche Klubs verweigerten ihren Jung-Profis die erneute Freistellung. Auch Salzburgs U-21-Goldgewinner Mergim Berisha und Karim Adeyemi fehlen zum Bedauern von Olympiacoach Kuntz.