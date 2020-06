Windtner: "Alaba hat Demut bewahrt"

Teamchef Marcel Koller hat derzeit in Seefeld verhältnismäßig lange Zeit, um mit der Nationalmannschaft zu arbeiten. Was erwarten Sie sich in den nächsten eineinhalb Wochen vom Teamcamp und von den beiden Länderspielen gegen die Ukraine (1. Juni) und Rumänien (5. Juni)?

Leo Windtner: Wir haben jetzt die längste Vorbereitungsperiode vor dem Auftakt der WM-Qualifikation zur Verfügung. Diese Zeit sollten wir nutzen, um Teambuilding zu betreiben und eine Struktur in die Mannschaft zu bringen. In den beiden Länderspielen sollte ein Entwicklungsschritt zu erkennen sein. Geradezu ideal wäre, wenn wir an die Leistung gegen die Ukraine (1:2, Anm.) und an das Ergebnis gegen Finnland (3:1, Anm.) anschließen könnten.



Schmerzen die zahlreichen Absagen von Leistungsträgern aufgrund der Wichtigkeit des Camps ganz besonders?

Davor ist kein Team gefeit, wie man jetzt auch bei den Spitzenmannschaften vor der EM sieht. Uns trifft es natürlich schwerer als solche Kaliber, weil wir nicht so eine große Breite an Spitzenleuten und Kandidaten haben. Aber das gilt es zu verkraften. Und es bietet sich dadurch einigen jungen, aufstrebenden Spielern die Chance, ins Rampenlicht zu rücken.



Spanien bereitet sich derzeit in Österreich auf die EM vor. War es nicht möglich, den Welt- und Europameister für ein Testspiel zu gewinnen?

Spanien hat im November 2009 gegen uns gespielt, das war eine großzügige Geste. Jetzt wollten wir die Spanier nicht schon wieder bemühen. Außerdem war es der Wunsch des Teamchefs, nicht gegen die absolute Weltspitze zu spielen, sondern gegen einen Gegner wie die Ukraine, der nur etwas über uns steht.



Gab es seitens der UEFA Signale, dass man aufgrund der internationalen Diskussionen um die inhaftierte Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko auf ein Match gegen die Ukraine verzichten soll?

Wir hatten im Rahmen des Champions-League-Finales Kontakt mit allen maßgeblichen UEFA-Vertretern, auch mit Präsident Michel Platini. Dabei gab es keinen einzigen Hinweis, dass man am Spiel rütteln soll. Weder die ukrainische, und schon gar nicht die österreichische Mannschaft kann etwas für die politisch und menschenrechtlich fragwürdigen Vorgänge. Es ist nicht Sache des Sports und des Fußballs, das zu regeln. Das ist die klare Haltung der UEFA.