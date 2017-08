Wimmer besteht Medizincheck bei Stoke

Kevin Wimmer hat laut Sky den Medizincheck beim englischen Premier-League-Klub Stoke City bestanden und steht damit kurz vor einem Wechsel zum Ex-Verein Marko Arnautovics. Die Ablösesumme für den 24-Jährigen soll 15 Millionen Pfund - umgerechnet 16,3 Millionen Euro - betragen. Damit wäre der Innenverteidiger nach Marko Arnautovic (für 28 Millionen Euro von Stoke zu West Ham) und Aleksandar Dragovic (für 18 Millionen Euro von Dynamo Kiew zu Bayer Leverkusen) der drittteuerste Österreicher der Fußballgeschichte.

Wimmer absolvierte in der letzten Spielzeit nur fünf Ligapartien für Tottenham Hotspur, davon vier von Beginn an. Die "Spurs" hatten den Österreicher im Jahr 2015 für sechs Millionen Euro vom 1. FC Köln verpflichtet, insgesamt absolvierte er fünfzehn Spiele in der Premier League.

Zuletzt wurde mit einem Wechsel Wimmers zu West Bromwich Albion spekuliert, nun scheint der Verteidiger in den "Potters" einen neuen Verein gefunden zu haben: Laut Sky hat Tottenham Hotspur die vereinbarte Ablösesumme bereits angenommen. Ob der Österreicher bei Stoke City die Einsätze bekommt, die ihm bei den "Spurs" nicht gewährt wurden, wird die Zukunft zeigen. Tatsache ist: Stoke City hat in diesem Sommer bereits zwei Innenverteidiger verpflichtet: Den 25-Jährigen Niederländer Bruno Martins Indi, der für 7,8 Millionen Euro von Porto kam und den von Chelsea ausgeliehenen 22-Jährigen Franzosen Kurt Zouma. Ebenfalls im Kader: Kapitän und Stammspieler Ryan Shawcross, der 32-Jährige US-Amerikaner Geoff Cameron und der 28-Jährige Deutsche Philipp Wollscheid, der die letzte Saison als Leihgabe bei Wolfsburg verbrachte - allesamt Innenverteidiger. Für Wimmer bleibt zu hoffen, dass er sich gegen seine Konkurrenz durchsetzen kann.