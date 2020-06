Neues ÖFB-Team will Revanche für 2009

Die großen Erfolge lassen zwar noch auf sich warten, die Herzen der Fans hat Österreichs Team aber bereits im Sturm erobert: Das Ernst-Happel-Stadion wird am Freitag gegen Schweden mit 48.500 Zuschauern einmal mehr ausverkauft sein.

Die laufende Quali für die WM 2014 in Brasilien beschert dem ÖFB aller Voraussicht nach einen neuen Zuschauerrekord. In den fünf Partien der Gruppe C dürfte erstmals die 200.000-Zuschauer-Marke geknackt werden, das hat es gemäß ÖFB-Aufzeichnungen noch nie gegeben. In der erfolgreichen Quali für die WM 1998 waren es knapp 169.000 Fans bei den fünf Partien gewesen.

Den Anfang machte am 11. September 2012 das mit 47.000 Fans ausverkaufte Match gegen Deutschland (1:2), die Partie am 16. Oktober gegen Kasachstan (4:0) lockte 43.000 Fans an. Den Heimerfolg am 22. März gegen die Färöer (6:0) verfolgten 24.200 Menschen, dazu kommen 48.500 am Freitag. Damit hält man vor dem letzten Heimspiel gegen Irland bei 162.700 Zuschauern. Für die Partie am 10. September sind bereits mehr als 20.000 Tickets verkauft worden.

Der neue Boom freut auch die Teamspieler. „Wir haben es geschafft, die Leute ins Stadion zu locken. Mit gutem Fußball und viel Leidenschaft. Bei uns merkt man, dass wir etwas erreichen wollen“, sagt Andreas Ivanschitz.