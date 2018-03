Wenn der Schiedsrichter einen Spieler nach dem Namen fragt, dann meist nicht aus Höflichkeit, sondern in Verbindung mit einer Karte. Beim Spiel zwischen Hemel Hempstead Town und East Thurrock United in der sechstklassigen National League South in England war die betreffende Karte für den früheren Arsenal-Spieler Sanchez Watt eigentlich gelb - nur um nach einer kurzen, aber umso konfuseren Konversation durch Rot ersetzt zu werden.

Warum? Nicht etwa, weil Sanchez Watt ausfällig geworden wäre - vielmehr, weil Schiedsrichter Dean Hulme Opfer eines Missverständnisses geworden war. Ungefähr so dürfte sich die betreffende Konversation abgespielt haben:

"What's your name?" - "Watt." - "What?" - "Watt!" - "What?" - "Watt!"

The phantom red card at @hemelfc



This seemed to happen:



The Ref asks Sanchez Watt for his name.



Watt gives it repeatedly but the ref hears it as ‘What? What?’



The ref shows him a red for dissent.



Parkes explains to the ref who rescinds the card.



@NonLeagueCrowd @HemelFans pic.twitter.com/z14PtEcGJZ