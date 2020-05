Wettskandal: Vienna greift an

Das Ergebnis: Ein Teil der verdächtigten Spieler ging sofort freiwillig, ein Teil blieb noch im Frühjahr 2012. "Zu 80 Prozent waren die Leistungen dann in Ordnung." Die Vienna rettete knapp den Klassenerhalt. "Jetzt sind alle Spieler in Ordnung, aber mit den Nachwehen kämpfen wir noch", meint Dvoracek, der klarstellt: "Wir waren das Opfer, nicht der Täter."

Der "First Vienna Football Club", der älteste, 1894 gegründete Fußball-Verein des Landes in den Fängen der Wett-Mafia, angewiesen auf einen schmierigen Deal – wie konnte es nur so weit kommen? Und: Ist die Vienna wirklich schuldlos?

Die Misere hängt mit den wirtschaftlichen Problemen der Döblinger zusammen. "Wir zahlen an Strom- und Wasserkosten jährlich bis zu 400.000 Euro und bekommen keine Förderung. Das ist einzigartig. Obwohl wir die Beitragskosten der Eltern für die Jugend massiv erhöht haben, müssen wir für den Nachwuchsbetrieb nochmals 100.000 Euro pro Jahr drauflegen", rechnet Dvoracek vor. Und: "In den letzten Jahren sind uns alle der Stadt Wien nahestehenden Sponsoren weggefallen." Hat die Vienna ein Imageproblem?

An dieser Stelle sei erwähnt, dass Dvoracek zuletzt selbst unter Druck kam – auch wegen einer Anzeige durch die Telekom Austria nach einem umstrittenen Firmenverkauf. Anlass zu Spekulationen gab auch die

"Kooperation" mit dem Fußball-Verband Kasachstans und seinem damaligen Chef Rikhat Aliyev, die laut Aliyevs Anwalt der Vienna 500.000 Euro brachte. Dafür könnte bei den komplexen finanziellen Beteiligungen am Media-Quarter St. Marx ein Doppelpass mit Schlüsselfiguren aus dem Vienna-Umfeld gespielt worden sein. Ex-Botschafter Aliyev ist in seiner Heimat in Ungnade gefallen und kämpft in Wien erfolgreich gegen seine Auslieferung.

Dazu kam noch ein Gerichtsstreit mit dem ehemaligen Trainer Frenkie Schinkels, der von doppelten Verträgen sprach. Und am Mittwoch strafte die Liga den Verein wegen Verstößen gegen Lizenzbestimmungen.