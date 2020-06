Wettskandal kostet Criscito EM

Dieses Wochenende standen 19 Spieler, Ex-Profis und Trainer im Fokus der Ermittler. 14 Personen wurden vorübergehend verhaftet und drei unter Hausarrest gestellt. Besondere Aufmerksamkeit hatte die Aktion, weil sie auch das Nationalteam betroffen hat.

In den frühen Morgenstunden waren Ermittler im Trainingszentrum in Coverciano aufgetaucht, einem Stadtteil von Florenz. Pikanterweise kam dadurch ein Vortrag von Simone Farina nicht zustande. Der 30-Jährige hat letztes Jahr ein Angebot zur Spielmanipulation und somit 200.000 Euro ausgeschlagen. Farina hätte am Vormittag zu den Teamspielern über Mut und Charakterstärke reden sollen. Statt des Helden war aber die Polizei am Wort.

Criscito, der in St. Petersburg unter Vertrag steht, soll letztes Jahr in einer Kneipe in Genua gemeinsam mit seinem Mannschaftskollegen Giuseppe Sculli und Vertretern einer osteuropäischen Wettbetrügerbande den Ausgang des Spiels zwischen Lazio Rom und FC Genua festgelegt haben.