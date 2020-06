Wer schafft Klassenerhalt in Deutschland?

Der Meister ( Bayern München) steht längst fest, die weiteren zwei Fixplätze in der Champions League werden wohl an Borussia Dortmund und Schalke 04 gehen - an der Spitze der deutschen Fußball-Bundesliga ist vier Runden vor Saisonende die Spannung weg. Am Tabellenende dagegen geht zu Ostern der Vierkampf um den rettenden 15. Platz weiter.

VfB Stuttgart (28 Punkte), Hamburger SV (27) und 1. FC Nürnberg (26) stecken trotz Trainerwechsel unverändert mitten im Abstiegskampf, Aufsteiger Eintracht Braunschweig (25) hat nach sieben Punkten aus den jüngsten vier Spielen auch wieder Hoffnung geschöpft. Werder Bremen (33) und der SC Freiburg (32) könnten auch noch in den Abstiegsstrudel geraten.

Stuttgart ( Martin Harnik) hat durch späte Gegentreffer viele Punkte verschenkt, zuletzt auch den Sieg gegen Gladbach. "Das muss man wegstecken", forderte Trainer Huub Stevens, der vor dem Sonntag-Spiel gegen seinen Ex-Club Schalke lapidar feststellte: "Es wird immer enger". Auch die anderen Abstiegskandidaten haben schwierige Aufgaben vor sich, trifft doch das Nachzügler-Quartett durchwegs auf Teams aus den Top 5.

Braunschweig hat Bayern München zu Gast, Nürnberg ( Emanuel Pogatetz) empfängt den Tabellenvierten Bayer Leverkusen und der HSV trifft zu Hause auf den Tabellenfünften VfL Wolfsburg. Chancen auf Rang vier, der einen Platz in der Champions-League-Qualifikation bedeutet, dürfen sich auch noch Borussia Mönchengladbach und der FSV Mainz ausrechnen.

Beim Gastspiel von Gladbach in Freiburg könnte Martin Stranzl sein Comeback geben. Der Burgenländer ist nach seinem Ende März erlittenen Teilriss des Innenbandes im Sprunggelenk am Dienstag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Bei Mainz, dass am Samstag in Dortmund antritt, hat Julian Baumgartlinger ebenfalls in dieser Woche nach fast sechsmonatiger Verletzungspause wegen zweier Meniskus-Operationen das Training mit der Mannschaft wieder aufgenommen.