Wenger verlängert, Van Gaal soll United-Trainer werden

Arsene Wenger wird seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag als Fußball-Trainer des Arsenal FC verlängern. Das bestätigte der Franzose am Freitag. "Ich habe dem Klub mein Wort gegeben. Ich will dort weitermachen, wo ich bin (...), das bedeutet, dass ich bleibe", sagte Wenger in einem Interview mit "beIN SPORTS".

Der 64-jährige Coach arbeitet seit 1996 bei dem Premier-League-Klub. Am 22. März feierte Wenger sein 1.000. Spiel mit den Gunners. Seine 18. Saison in Nord-London kann er mit dem Gewinn des FA-Cups krönen.

Am 17. Mai trifft Arsenal im Finale auf Ligakonkurrent Hull City. Den letzten großen Triumph feierte Wenger 2005 ebenfalls im englischen Pokalwettbewerb. In der Liga trifft Arsenal am Montag auf Newcastle United. Dort will der Verein in den verbleibenden Saisonspielen den für die Qualifikation zur Champions League entscheidenden vierten Tabellenplatz verteidigen.