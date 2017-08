Wende im Neymar-Deal: Liga lehnt Transfer ab

Der vielbeachtete Wechsel des brasilianischen Superstars Neymar vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain ist noch nicht in trockenen Tüchern. Die spanische Liga sperrt sich gegen den Mega-Transfer. In Spanien muss die Ablöse für einen Spieler nicht direkt an den Verein, sondern an die Liga bezahlt werden - und diese verweigerte die Annahme der 222 Millionen schweren Zahlung.

Zuvor waren bereits Warnungen laut geworden, dass PSG mit dem Rekordtransfer gegen die Richtlinien des Financial Fairplays des Europäischen Fußball-Verbandes (UEFA) verstoßen würden. Laut dieser Regel dürfen Clubs höchstens 70 Prozent ihrer Einnahmen für Spielergehälter verwenden. Für den 25-jährigen Neymar wird eine festgeschriebene Ablösesumme von 222 Millionen Euro fällig.