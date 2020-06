Twitter-Zoff zwischen Podolski und Matthäus

Was hatte Matthäus denn zuvor so von sich gegeben?

Der 53-Jährige hatte dem 29-Jährigen vorgehalten, sich zu sehr von Dingen außerhalb des Platzes ablenken zu lassen. " Lukas hat seine Qualitäten, die muss er jetzt aber wieder auf dem Platz unter Beweis stellen", sagte Matthäus bei Sky Sport News HD. "Vorher haben wir gehört, er twittert mehr als er spielt. Er sollte sich mehr auf Fußball konzentrieren."

Matthäus legte am Sonntag nach. "Ich finde: Twitter ist sexy, aber er sollte mehr Fußball spielen als twittern. Durch seine Reaktion hat er das jetzt ja wieder bestätigt", sagte Matthäus im Express: "Er ist nicht fokussiert. Dabei hat er jetzt eine große Aufgabe vor sich, für die ich ihm alles Gute wünsche."

Podolski wechselt zu Inter Mailand, zu jenem Klub, für den schon sieben Deutsche gespielt haben, darunter Matthäus zwischen 1988 und 1992. Podolski spielt nun für jenen italienischen Traditionsverein, der momentan nur auf Rang elf der Tabelle liegt. Die erste Bewährungschance könnte der 121-malige Nationalspieler bereits am Dienstag erhalten, wenn die Mailänder bei Meister und Tabellenführer Juventus Turin antreten müssen. " Podolski will sich sofort einbringen. Wenn möglich, schon gegen Juve", schrieb die Gazzetta dello Sport. Ob das klappt, ist aber fraglich – an den Vertragsdetails wurde am Sonntag immer noch gearbeitet. Ungeachtet dessen boten erste Straßenhändler bereits Trikots von Podolski mit der Nummer 11 an.

Zu Beginn seines neuen Abenteuers bei Inter wollte Lukas Podolski keine Zeit verlieren. Umjubelter Empfang am Flughafen, Medizincheck, dann der erste Handschlag mit Trainer Roberto Mancini. Nach einer Hinrunde beim FC Arsenal mit wenig Spielpraxis brennt der deutsche Nationalstürmer darauf, bei seinem designierten neuen Klub wieder anzugreifen – wenn auch im Mittelmaß der Serie A und in der Europa League statt in der Champions League: "Ich bin sehr glücklich, hier angekommen zu sein."